В России за сутки выявили 3 028 случаев заражения коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 028, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 541 случай заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 18 427 133 и 381 056 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 680 против 3 414 днем ранее, до 17 854 962.