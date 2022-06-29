В России за сутки выявили 3 028 случаев заражения коронавирусом
13:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 028, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 2 541 случай заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 18 427 133 и 381 056 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 680 против 3 414 днем ранее, до 17 854 962.
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