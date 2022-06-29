В Думу внесен законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в нижнюю палату законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

«Проектом федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации“ предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц», — указано в тексте документа.