0
0
126
НОВОСТИ

В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов, перевозивших зерно — СМИ

15:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятнадцать украинских вагонов, использовавшихся для перевоза зерна, сошли с рельсов в Румынии вечером в среду. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, они были в составе поезда из 32 вагонов, возвращавшихся пустыми после выгрузки в румынском порту. Все вагоны принадлежат украинскому частному оператору.

Как уточняет издание, причина инцидента устанавливается. По предварительной информации, к сходу привела проблема в путевом хозяйстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 30.06.2022
РФ не обязана выполнять предписание ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам — Песков
0
43
16:00 30.06.2022
Кадыров сообщил о начале спецоперации в Лисичанске
0
60
15:45 30.06.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для производственных предприятий
0
78
15:32 30.06.2022
Джонсон допускает много удачных и неудачных заявлений, в том числе чудовищных — Песков
0
119
15:12 30.06.2022
Беннет передал полномочия премьера Израиля главе МИД Лапиду
0
137
14:32 30.06.2022
Берни Экклстоун заявил о готовности «принять пулю за Путина» — СМИ
0
232
14:12 30.06.2022
Дума разрешила внесудебное приостановление работы СМИ за публикацию фейков
0
202
14:00 30.06.2022
ВСУ, отступая из Лисичанска, из-за нехватки ГСМ бросают технику — ЛНР
0
264
13:37 30.06.2022
Сбер признан «Лучшей финансирующей организацией» национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра»
0
221
13:32 30.06.2022
РФ не признает санкции, принятые без решений ООН — Медведев
0
254

Возврат к списку