В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов, перевозивших зерно — СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятнадцать украинских вагонов, использовавшихся для перевоза зерна, сошли с рельсов в Румынии вечером в среду. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, они были в составе поезда из 32 вагонов, возвращавшихся пустыми после выгрузки в румынском порту. Все вагоны принадлежат украинскому частному оператору.

Как уточняет издание, причина инцидента устанавливается. По предварительной информации, к сходу привела проблема в путевом хозяйстве.