В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов, перевозивших зерно — СМИ
15:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятнадцать украинских вагонов, использовавшихся для перевоза зерна, сошли с рельсов в Румынии вечером в среду. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По его данным, они были в составе поезда из 32 вагонов, возвращавшихся пустыми после выгрузки в румынском порту. Все вагоны принадлежат украинскому частному оператору.
Как уточняет издание, причина инцидента устанавливается. По предварительной информации, к сходу привела проблема в путевом хозяйстве.
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