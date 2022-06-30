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НОВОСТИ

Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим

19:35 30.06.2022 Источник: Интерфакс

Белоруссия с 1 июля вводит безвизовый режим для граждан Польши, сообщили в четверг в Госпогранкомитете республики.

"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - говорится в сообщении.

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