В Белом доме считают, что время для переговоров по кризису на Украине еще не настало
17:35 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент [Украины] Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров], — утверждал Кирби. — Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений». При этом Кирби повторил неоднократно звучащий на Западе тезис о том, что будто бы российское руководство не демонстрирует того, что оно «заинтересовано в переговорах».
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