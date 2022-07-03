В Белом доме считают, что время для переговоров по кризису на Украине еще не настало

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время для переговоров по урегулированию на Украине пока не пришло. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу «Фокс ньюс», вышедшем в эфир в воскресенье.

«Президент [Украины] Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров], — утверждал Кирби. — Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений». При этом Кирби повторил неоднократно звучащий на Западе тезис о том, что будто бы российское руководство не демонстрирует того, что оно «заинтересовано в переговорах».