0
0
2
НОВОСТИ

В Белом доме считают, что время для переговоров по кризису на Украине еще не настало

17:35 03.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время для переговоров по урегулированию на Украине пока не пришло. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу «Фокс ньюс», вышедшем в эфир в воскресенье.

«Президент [Украины] Владимир Зеленский может решить, как будет определяться победа и на каких условиях. Мы собираемся продолжить делать так, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы добиться успеха за столом [переговоров], — утверждал Кирби. — Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для этих обсуждений». При этом Кирби повторил неоднократно звучащий на Западе тезис о том, что будто бы российское руководство не демонстрирует того, что оно «заинтересовано в переговорах».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:02 03.07.2022
Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД Подмосковья
0
183
13:22 03.07.2022
Путин получил от Шойгу доклад об освобождении ЛНР - Минобороны
0
386
12:30 03.07.2022
Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ
0
484
12:00 03.07.2022
Королева Великобритании передает часть своих обязанностей наследнику престола - СМИ
0
447
11:21 03.07.2022
Молодежный экстремальный забег «Наследники Победы» собрал в Подмосковье 1500 участников
0
380
10:50 03.07.2022
Ученый-физик Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене, умер в больнице - СМИ
0
579
10:34 03.07.2022
Страны G7 хотят покупать российскую нефть, но по цене вдвое ниже существующей
0
679
10:00 03.07.2022
База НАТО может появиться в финской Южной Карелии, прямо у границы с РФ
0
609
09:15 03.07.2022
Воздух в Москве 3 июля может прогреться до +31С
0
434
09:00 03.07.2022
Министр культуры ФРГ считает неправильным бойкот русской культуры
0
513

Возврат к списку