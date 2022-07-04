Папа Римский надеется после поездки в Канаду посетить Москву и Киев — Reuters
13:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск заявил, что надеется после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев. Об этом он сказал в интервью агентству Рейтер.
«Теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. Первое, что мне следует сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах», — отметил он.
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