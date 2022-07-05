Сдавшийся на «Азовстали» швед отверг обвинение в участии в боевых действиях — источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подданный Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории ДНР. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах ДНР.

«В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», — сказал собеседник агентства.