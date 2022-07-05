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Бюджет РФ в июле дополнительно получит 259,1 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин

13:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в июле получит 259,1 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, связанных с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, говорится в сообщении Минфина РФ.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле 2022 года в размере 259,1 млрд руб.», — отмечается в сообщении.

По информации Минфина, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2022 года составило 138,9 млрд руб., что преимущественно обусловлено переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ. «Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 398 млрд руб.», — уточняют в Минфине.

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