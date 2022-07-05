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Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки в Азию — Bloomberg

14:12 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на август. Об этом во вторник сообщает агентство Блумберг.

По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 2 доллара 80 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит 9,3 доллара за баррель, приблизившись к майскому рекордному показателю, составившему 9,35 доллара за баррель.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

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