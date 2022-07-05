Курс доллара на Мосбирже превысил 60 руб., евро поднялся выше 62 руб.
14:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник превысил 60 руб. впервые с 8 июня, курс евро — 62 руб. впервые с 10 июня, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 13:11 мск, курс доллара рос на 8,96% до 60,19 руб. На 13:12 мск курс евро поднимался до 62,01 руб. (+7,38%).
К 13:14 мск курс доллара на Мосбирже растет на 8,76% и находится на уровне 60,02 руб. Курс евро прибавляет 6,65%, поднимаясь до 61,58 руб.
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