Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчетных листков участникам зарплатных проектов
17:05 05.07.2022
Сбер предоставил возможность компаниям – участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчетные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам с 2 июля.
Работник может в любой момент посмотреть расчетный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн – он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.
«Почти 30 млн человек в России получают заработную плату на карту Сбера. Благодаря новому сервису теперь все они имеют возможность в любое время получить информацию в СберБанк Онлайн о своем заработке, – отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева. – Работодатели же могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников».
Новый сервис – еще одна привилегия для зарплатных клиентов Сбера. Пакет преимуществ для них также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться уникальным сервисом «Деньги до зарплаты». Эти и другие привилегии можно найти в личном кабинете зарплатного клиента, он находится в блоке «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн.
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