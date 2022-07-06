Андрей Воробьев: В Подмосковье детей с сахарным диабетом начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы
16:52 06.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тыс. детей с диабетом 1-го типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей - обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Система непрерывного мониторинга глюкозы – это специальное устройство, которое позволяет отслеживать уровень сахара крови круглосуточно в режиме реального времени. По результатам мониторинга врач-эндокринолог по месту жительства ребенка сможет контролировать заболевание и в случае необходимости корректировать лечебный процесс.
Все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни. Чтобы проверить уровень сахара в крови, достаточно поднести к нему смартфон, на котором установлено специальное приложение.
«Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться», - рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
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