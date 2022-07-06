Андрей Воробьев: В Подмосковье детей с сахарным диабетом начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы

16:52

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



В Московской области детям с сахарным диабетом I-го типа закупили и начали выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Оборудование поставлено в Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области.

«У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тыс. детей с диабетом 1-го типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей - обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Система непрерывного мониторинга глюкозы – это специальное устройство, которое позволяет отслеживать уровень сахара крови круглосуточно в режиме реального времени. По результатам мониторинга врач-эндокринолог по месту жительства ребенка сможет контролировать заболевание и в случае необходимости корректировать лечебный процесс.

Все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни. Чтобы проверить уровень сахара в крови, достаточно поднести к нему смартфон, на котором установлено специальное приложение.

«Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться», - рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.