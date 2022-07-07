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НОВОСТИ

Джонсон очень не любит Россию, «мы его тоже» — Песков

13:32 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Британии Борис Джонсон очень не любит Россию, «мы его тоже», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.

«Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — сказал Песков, комментируя данные о якобы скорой отставке премьера Британии.

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