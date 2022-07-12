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НОВОСТИ

В России планируют усилить борьбу с иностранными радикальными религиозными организациями

12:00 12.07.2022 Источник: Интерфакс

В Совете безопасности РФ предложили ряд мер по борьбе с иностранными религиозными организациями, оказывающими негативное влияние на российское общество, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Предложено активизировать работу по выявлению механизмов использования иностранными государствами деятельности религиозных объединений для вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявил Аношин по итогам заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз нацбезопасности научного совета при СБ РФ.

"На заседании представлены факты негативного влияния на ситуацию в стране некоторых иностранных и подконтрольных им российских организаций, осуществляющих свою деструктивную деятельность под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов. Отмечено, что в религиозной сфере практикуется "вседозволенность" и использование религиозных догм для негативных целей, порождающих религиозный экстремизм", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что эти угрозы национальной безопасности вызваны расширением влияния радикальных религиозных концепций на российское общество.

"В качестве перспективных направлений научной проработки секция научного совета выделяет вопрос закрепления в российском законодательстве базовых понятий, связанных с противодействием радикальным религиозным концепциям, таких как "религиозная деструктивная секта", "иностранная религиозная организация", "традиционная религия (конфессия)" и "нетрадиционная религия (конфессия)", "религиозный экстремизм", "религиозный радикализм", "религиозный фундаментализм", - сообщил Аношин.

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