Сергей Собянин наградил сотрудников "ТВ Центра" в честь 25-летия канала
16:47 14.07.2022
Сотрудникам «ТВ Центра» по случаю 25-летия канала вручены награды мэра Москвы Сергея Собянина. Журналисты, среди которых есть те, кто был ранен во время выполнения профессионального долга в Донбассе, получили благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты. «Целая эпоха, которую мы прожили с вашим каналом, эпоха преобразования России, - отметил градоначальник. - От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом с москвичами, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации. Порой ваша информация была критически важна не только для понимания, но и спасения жизней»
В списке награжденных сотрудников телекомпании «ТВ Центр» - ассистент оператора Андрей Алексеев, получивший серьезное ранение при обстреле в Донецке, режиссер программы «События» Павел Дубров, корреспондент Александра Сергомасова, ведущий Артем Константинов, начальник информационно-новостной службы Денис Нарыльнев и еще ряд сотрудников «ТВ Центра».
Телеканал отметил юбилей 9 июня, с 25 годовшиной его поздравили глава России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
НОВОСТИ
- 16:32 14.07.2022
- Ахметов после отказа от медиабизнеса перестанет считаться олигархом — Минюст Украины
- 16:12 14.07.2022
- Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация РФ стала ее «стратегическим провалом»
- 16:00 14.07.2022
- Британия может улучшить отношения с РФ, если пересмотрит курс на доминирование — Захарова
- 15:32 14.07.2022
- Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене
- 15:12 14.07.2022
- Медведев написал о проамериканских советах олигарха, ставшего после тюрьмы оппозиционером
- 15:00 14.07.2022
- Глава МИД Британии пообещала в случае избрания премьером противостоять России
- 14:32 14.07.2022
- ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 в Харьковской области — МО РФ
- 14:12 14.07.2022
- Решение ЕК о транзите в Калининград сняло 80% ограничений — губернатор
- 14:00 14.07.2022
- Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
- 13:32 14.07.2022
- Украинские войска за утро шесть раз обстреляли Донецк, выпустив более 50 снарядов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать