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НОВОСТИ

Сергей Собянин наградил сотрудников "ТВ Центра" в честь 25-летия канала

16:47 14.07.2022

Сотрудникам «ТВ Центра» по случаю 25-летия канала вручены награды мэра Москвы Сергея Собянина. Журналисты, среди которых есть те, кто был ранен во время выполнения профессионального долга в Донбассе, получили благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты. «Целая эпоха, которую мы прожили с вашим каналом, эпоха преобразования России, - отметил градоначальник. - От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом с москвичами, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации. Порой ваша информация была критически важна не только для понимания, но и спасения жизней»

В списке награжденных сотрудников телекомпании «ТВ Центр» - ассистент оператора Андрей Алексеев, получивший серьезное ранение при обстреле в Донецке, режиссер программы «События» Павел Дубров, корреспондент Александра Сергомасова, ведущий Артем Константинов, начальник информационно-новостной службы Денис Нарыльнев и еще ряд сотрудников «ТВ Центра».

Телеканал отметил юбилей 9 июня, с 25 годовшиной его поздравили глава России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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