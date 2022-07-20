Канада не хотела возвращать России турбину, поскольку сама добывает нефть и газ — Путин
17:12 20.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канада не хотела отдавать России газоперекачивающие машины для «Северного потока», потому что сама рассчитывает поставлять нефть и газ на европейский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одно из направлений „Северного потока — 1“ — 55 млрд кубических метров в год мы перекачивали туда (в Европу — прим. ТАСС). За счет чего? За счет газоперекачивающих машин компании „Сименс“. Ну вот одна машина нуждается в ремонте плановом, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против „Газпрома“, хотя это завод „Сименс“. Я вам скажу, почему Канада сделала это: потому что она сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок», — отметил президент.
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