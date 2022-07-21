Итальянский парламент распущен главой государства

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Италии Серджо Маттарелла после отставки премьер-министра Марио Драги подписал декрет о роспуске парламента.

«Я подписал указ о роспуске палат [парламента], чтобы можно было назначить новые выборы», — сказал Маттарелла после встречи с председателями обеих палат парламента. Как сообщила пресс-служба Квиринальского дворца, указ затем завизировал председатель Совета министров.