ВСУ окружены в Константиновке ДНР, у них нет возможности выйти — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины окружены в северо-восточной и восточной частях Константиновки Донецкой Народной Республики, у них нет возможности выйти из города. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за восточную часть Константиновки, то здесь украинские войска в полном окружении. Если за северо-восточную, то это оперативное окружение. Выйти из данного населенного пункта у украинских боевиков нет никакой возможности. Безопасного передвижения по данному населенному пункту у боевиков также нет», — сказал он.