0
0
183
НОВОСТИ

Рютте подтвердил, что сокращение войск США в Европе начнется «немедленно»

10:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Европе начнется «немедленно», однако выразил надежду, что в случае войны США сделают «максимум» для защиты ЕС.

«Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита „Группы семи“ во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», — заявил Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса.

Рютте отметил, что «в реальности, если война начнется и 5-я статья будет задействована», то «все страны НАТО, включая США, сделают максимум возможного, чтобы быть уверенными, что НАТО сможет вести войну».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 18.06.2026
Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании конфликта на Украине
0
0
11:05 18.06.2026
Франции придется еще сильнее урезать бюджетные расходы из-за иранского конфликта — министр
0
66
11:00 18.06.2026
США и Иран проведут официальную церемония подписания меморандума в Швейцарии — NBC News
0
84
10:32 18.06.2026
Страны G7 трижды поздравили Трампа с решением по Ирану, чтобы не злить его — Politico
0
140
10:20 18.06.2026
ВС России ночью нанесли групповой удар по энергетическим объектам ВСУ — МО
0
173
10:05 18.06.2026
НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине в 70 млрд евро — Euractiv
0
177
10:02 18.06.2026
Ветераны боевых действий могут открыть накопительный счет Доблестный с повышенной ставкой в Сбере
0
166
09:32 18.06.2026
ВСУ окружены в Константиновке ДНР, у них нет возможности выйти — Марочко
0
216
09:20 18.06.2026
Запасы высокообогащенного урана Ирана уничтожат на месте под контролем МАГАТЭ — Fox News
0
272
09:05 18.06.2026
В Сербии есть все признаки подготовки «цветной революции» по примеру евромайдана — Шойгу
0
276

Возврат к списку