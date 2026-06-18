Рютте подтвердил, что сокращение войск США в Европе начнется «немедленно»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Европе начнется «немедленно», однако выразил надежду, что в случае войны США сделают «максимум» для защиты ЕС.

«Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита „Группы семи“ во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», — заявил Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса.

Рютте отметил, что «в реальности, если война начнется и 5-я статья будет задействована», то «все страны НАТО, включая США, сделают максимум возможного, чтобы быть уверенными, что НАТО сможет вести войну».