Вклад креативных индустрий в ВВП РФ уже вырос до 4,2% — Мишустин
12:05 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля креативных секторов в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ неуклонно растет и уже достигла 4,2%. Правительство России работает над задачей доведения этого показателя до 6% к 2030 году, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.
«В России вклад креативных секторов в валовой внутренний продукт последовательно увеличивается. По итогам прошлого года он составил 4,2%», — сообщил глава кабмина.
По словам Мишустина, «правительство системно работает над решением такой задачи, чтобы к концу десятилетия он (указанный показатель — прим. ТАСС) составил 6%».
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