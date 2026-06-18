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Меморандум США и Ирана может привести к ужесточению антироссийских мер ЕС — источник

11:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписание меморандума между США и Ираном может привести к усилению санкционного давления Евросоюза на Россию, поскольку снижение рисков для мирового нефтяного рынка облегчит согласование новых ограничительных мер. Такое мнение ТАСС выразил источник в западных дипломатических кругах.

«Сейчас часть европейских стран занимает осторожную позицию из-за рисков для нефтяного рынка. Если в результате подписания меморандума между США и Ираном угроза перебоев поставок снизится, это может открыть путь к усиления санкционного давления ЕС на Россию и принятию дополнительных мер поддержки Украины», — сказал собеседник.

По его словам, ключевым фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любая деэскалация в регионе способна снизить нервозность рынков и укрепить уверенность европейских правительств в собственной энергетической устойчивости, добавил собеседник ТАСС.

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