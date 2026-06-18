Меморандум США и Ирана может привести к ужесточению антироссийских мер ЕС — источник
11:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписание меморандума между США и Ираном может привести к усилению санкционного давления Евросоюза на Россию, поскольку снижение рисков для мирового нефтяного рынка облегчит согласование новых ограничительных мер. Такое мнение ТАСС выразил источник в западных дипломатических кругах.
«Сейчас часть европейских стран занимает осторожную позицию из-за рисков для нефтяного рынка. Если в результате подписания меморандума между США и Ираном угроза перебоев поставок снизится, это может открыть путь к усиления санкционного давления ЕС на Россию и принятию дополнительных мер поддержки Украины», — сказал собеседник.
По его словам, ключевым фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любая деэскалация в регионе способна снизить нервозность рынков и укрепить уверенность европейских правительств в собственной энергетической устойчивости, добавил собеседник ТАСС.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать