Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании конфликта на Украине

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что пришло время говорить о завершении конфликта на Украине.

«Пришло время начать разговор об окончании этой войны. Слишком много людей погибает», — сказал он журналистам в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.

При этом министр подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Киеву необходимую военную помощь. Макгинти также не стал комментировать удары ВСУ по России.