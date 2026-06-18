ВС России ночью нанесли групповой удар по энергетическим объектам ВСУ — МО

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева. Поражен склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», — говорится в сообщении.