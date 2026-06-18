Запасы высокообогащенного урана Ирана уничтожат на месте под контролем МАГАТЭ — Fox News
09:20 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ проконтролирует этот процесс, сообщил телеведущий в эфире телеканала Fox News, цитируя текст двухстраничного американо-иранского меморандума.
«[Иран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащенного урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ <…> будет осуществлять надзор», — сказал он. «[Ормузский] пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть», — также сообщил ведущий.
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