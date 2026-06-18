Запасы высокообогащенного урана Ирана уничтожат на месте под контролем МАГАТЭ — Fox News

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ проконтролирует этот процесс, сообщил телеведущий в эфире телеканала Fox News, цитируя текст двухстраничного американо-иранского меморандума.

«[Иран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащенного урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ <…> будет осуществлять надзор», — сказал он. «[Ормузский] пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть», — также сообщил ведущий.