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Запасы высокообогащенного урана Ирана уничтожат на месте под контролем МАГАТЭ — Fox News

09:20 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ проконтролирует этот процесс, сообщил телеведущий в эфире телеканала Fox News, цитируя текст двухстраничного американо-иранского меморандума.

«[Иран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащенного урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ <…> будет осуществлять надзор», — сказал он. «[Ормузский] пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть», — также сообщил ведущий.

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