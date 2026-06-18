Ветераны боевых действий могут открыть накопительный счет Доблестный с повышенной ставкой в Сбере
10:02 18.06.2026
Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В банке появился накопительный счет Доблестный с повышенной ставкой для ветеранов. Его могут оформить новые и действующие клиенты банка с 16 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года.
Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Клиенты могут пополнять и снимать деньги в течение всего срока действия. Сейчас максимальная ставка по такому счёту — 12,5% годовых. Она может меняться в зависимости от ключевой ставки Центробанка России.
Максимальная ставка — 12,5% годовых — включает в себя приветственную надбавку в 6% годовых. Одна из особенностей счёта Доблестный — увеличенный период действия надбавки. Она сохраняется в течение пяти месяцев. Приветственную надбавку получают даже клиенты, которые уже имеют накопительный счёт.
Для открытия счёта Доблестный нужны действующая СберКарта Ветерана с регулярными зачислениями — зарплатой или социальными выплатами — и установленное мобильное приложение СберБанк Онлайн.
«Программы поддержки, разработанные в партнёрстве с силовыми ведомствами и правительством страны, — наш приоритет и возможность выразить признательность ветеранам боевых действий, – подчеркнул Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка. – Ранее мы начали активно развивать проект по предоставлению специальных условий защитникам и запустили СберКарту Ветерана. Это уникальный продукт, который одновременно работает как социальная и банковская карта и может использоваться как удостоверение ветерана. Теперь мы запускаем накопительный счёт с повышенной ставкой, чтобы сбережения стали ещё более выгодными».
Оформить СберКарту Ветерана можно в офисах Сбера.
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