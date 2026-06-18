НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине в 70 млрд евро — Euractiv
10:05 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО рассматривают возможность выделения Украине 70 млрд евро финансовой помощи на военные нужды, при этом участие США в новой инициативе, с которой выступила Германия, остается под вопросом. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
По их данным, предложение о мобилизации подобной суммы «может стать одним из главных потенциальных результатов» саммита альянса 7–8 июля. Несколько дипломатов НАТО подтвердили порталу, что пакет финансовой помощи Киеву, о котором будет «объявлено на саммите в Анкаре, находится на стадии обсуждения». Как ожидается, Киев получит 28,3 млрд евро от ЕС для финансирования военных нужд уже в этом году.
Отвечая на вопрос Euractiv о том, ожидается ли участие в этой инициативе США, генсек НАТО Марк Рютте заявил: «Когда речь идет о крупных суммах, необходимых Украине, их покрывают европейцы и Канада». Вашингтон «очень четко дал понять, что продолжает оказывать всю необходимую помощь Киеву», добавил он, упомянув «критически важные» поставки американского оружия Киеву, которые полностью оплачиваются европейскими союзниками и Канадой.
Как подчеркнул один из дипломатов альянса, подобное предложение пользуется полной поддержкой. Ранее Рютте предлагал странам-членам регулярно выделять 0,25% ВВП на поддержку Украины, но эта идея была отклонена. Теперь в организации сосредоточены на германской инициативе.
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