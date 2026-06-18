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НОВОСТИ

Страны G7 трижды поздравили Трампа с решением по Ирану, чтобы не злить его — Politico

10:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Группы семи (G7) в совместном заявлении по итогам саммита во Франции три раза поздравили президента США Дональда Трампа с урегулированием иранского конфликта с целью добиться расположения американского лидера. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного дипломата, это был «намеренный жест», чтобы «не нарушать хрупкий баланс» внутри «семерки». Он добавил, что таким образом лидеры G7 «выразили ему (Трампу — прим. ТАСС) свою поддержку».

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