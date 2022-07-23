В Молдавии могут запретить оппозиционную партию "Шор"

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная в Молдавии партия «Шор» может быть запрещена после обвинений в финансовых нарушениях. Об этом сообщил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу в интервью телеканалу ТВР, выдержки из которого опубликованы в субботу.



«Если будет доказано, что она финансировалась незаконно, согласно Уголовному кодексу Молдавии, партия „Шор“ будет исключена из реестра политических партий», — сказал Русу. По его словам, в финансовом отчете партии указаны траты в размере 1,6 млн леев (около 84 тыс. долларов), однако следователи считают, что их реальная сумма достигает 20 млн леев (около 1 млн долларов).



