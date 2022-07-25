Киев планирует взорвать емкости с гексаном на масложировом комбинате Славянска — МО РФ
16:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим организует очередную провокацию и планирует взорвать на масложировом комбинате Славянска более 120 тонн гексана. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он предупредил жителей Славянска, что Киев завершил подготовку провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. «На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн», — заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
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