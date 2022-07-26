Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области
17:14 26.07.2022
Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей Москвы и Подмосковья будет бесплатным. Соотвествующее решение было принято президиумом столичного правительства. «С 1 января 2023 года транзитный проезд по МСД будет осуществляться на платной основе, за исключением автотранспорта, принадлежащего жителям Москвы и Московской области», - сообщили городские власти. Напомним, Московский скоростной диаметр протяжённостью 68 км соединит крупнейшие вылетные магистрали, в числе которых Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД. На севере столицы продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург".
Для транзитного проезда через Московский регион автомобилистам рекомендуют использовать Центральную кольцевую автодорогу, на движение грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону на МСД будет установлен полный запрет.
По подсчетам городских властей, перераспределение транспортных потоков позволить снизить нагрузку на Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД примерно на 30%, даст возможность улучшить сообщение с аэропортами «Шереметьево», «Домодедово», вокзалом «Восточный». Ожидается, что использование МСД позволит сократить вредные выбросы в атмосферу на 20%.
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