Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области

17:14

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей Москвы и Подмосковья будет бесплатным. Соотвествующее решение было принято президиумом столичного правительства. «С 1 января 2023 года транзитный проезд по МСД будет осуществляться на платной основе, за исключением автотранспорта, принадлежащего жителям Москвы и Московской области», - сообщили городские власти. Напомним, Московский скоростной диаметр протяжённостью 68 км соединит крупнейшие вылетные магистрали, в числе которых Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД. На севере столицы продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 "Москва – Санкт-Петербург".

Для транзитного проезда через Московский регион автомобилистам рекомендуют использовать Центральную кольцевую автодорогу, на движение грузовиков, за исключением машин с пропусками для проезда по столичному региону на МСД будет установлен полный запрет.

По подсчетам городских властей, перераспределение транспортных потоков позволить снизить нагрузку на Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД примерно на 30%, даст возможность улучшить сообщение с аэропортами «Шереметьево», «Домодедово», вокзалом «Восточный». Ожидается, что использование МСД позволит сократить вредные выбросы в атмосферу на 20%.