Цена газа в Европе поднялась выше $2 300 за тыс. куб. м

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в среду поднялась выше $2 300 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта на фоне объявленного сокращения прокачки по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 10%.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 307 за 1 тыс. куб. м, или 220 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).