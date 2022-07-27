Более 120 человек погибли за три года в Индии при нападениях тигров
11:20 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 125 человек стали жертвами нападений тигров в Индии за последние три года. Об этом сообщил журналистам госминистр окружающей среды, лесов и изменения климата, а также по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения Ашвини Кумар Чоубей.
По данным, представленным чиновником, которые приводит в среду информационное агентство Пресс Траст оф Индиа, за этот период больше всего жертв — 61 человек — отмечено в штате Махараштра, где действуют несколько тигриных заказников. 25 жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш.
За тот же период по разным причинам Индия потеряла 329 тигров: 96 тигров погибли в 2019 году, 106 — в 2020 году и 127 — в 2021 году. По официальным данным, установлено, что из этого количества 29 тигров были убиты браконьерами, 30 случаев гибели животных связано с попаданием в ловушки. При этом, как отметил госминистр, всего в отношении 197 смертей тигров проводится расследование.
Как ранее сообщило министерство окружающей среды, лесов и изменения климата, популяция тигров в Индии постоянно растет. Их численность выросла с 1 400 особей, зарегистрированных в 2014 году, до примерно 3 000 в 2020 году, число заповедников, в которых проживают эти хищные кошки, увеличилось до 50 в настоящее время, тогда как в 1973 году их было только девять.
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