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МИД КНР выразил недовольство попытками США ввести санкции против поставок нефти РФ в Китай

11:32 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти категорически против попыток Соединенных Штатов ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций, — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как власти КНР относятся к таким планам Соединенных Штатов. — Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения».

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