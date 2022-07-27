МИД КНР выразил недовольство попытками США ввести санкции против поставок нефти РФ в Китай
11:32 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти категорически против попыток Соединенных Штатов ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций, — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как власти КНР относятся к таким планам Соединенных Штатов. — Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения».
НОВОСТИ
- 12:32 27.07.2022
- Гражданам недружественных государств могут запретить приобретать земельные участки в России
- 12:20 27.07.2022
- В Москве выявили 3 673 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 27.07.2022
- Американская военная база в сирийской провинции Хасеке подверглась обстрелу — САНА
- 12:00 27.07.2022
- В России впервые с 22 апреля выявили более 9 000 заболевших ковидом за сутки
- 11:30 27.07.2022
- Подмосковная Юнармия доставила гуманитарную помощь в ЛНР
- 11:20 27.07.2022
- Более 120 человек погибли за три года в Индии при нападениях тигров
- 11:05 27.07.2022
- Поставки по «Северному потоку» упали до 20% от максимума из-за остановки еще одной турбины
- 11:00 27.07.2022
- Врио главы Саратовской области предложил чрезвычайного посла РФ в КНР в качестве сенатора
- 10:48 27.07.2022
- Сбер выдал более 6 миллиардов рублей в рамках ипотеки для IT-специалистов
- 10:32 27.07.2022
- Не менее 36 ракет было выпущено по Херсонской области в ночь на среду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать