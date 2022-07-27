МИД КНР выразил недовольство попытками США ввести санкции против поставок нефти РФ в Китай

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти категорически против попыток Соединенных Штатов ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций, — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как власти КНР относятся к таким планам Соединенных Штатов. — Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения».