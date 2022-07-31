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Губернатор Севастополя: Смысла переносить праздник нет

10:00 31.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню ВМФ, не состоявшиеся из-за атаки на штаб Черноморского флота, не будут проводиться в другой день, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

«Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано — соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», — сказал он.

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