Губернатор Севастополя: Смысла переносить праздник нет

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню ВМФ, не состоявшиеся из-за атаки на штаб Черноморского флота, не будут проводиться в другой день, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

«Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано — соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», — сказал он.