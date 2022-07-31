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В Морской доктрине РФ перечсилены основные риски для морской деятельности

12:50 31.07.2022 Источник: Интерфакс

В Морской доктрине России одним из основных рисков названо недостаточное количество пунктов базирования для российских кораблей за рубежом.

"Основными рисками для морской деятельности являются (...) отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами Российской Федерации для обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в удаленных районах Мирового океана", - говорится в Морской доктрине.

Также среди основных рисков называется введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых компаний, в том числе касающихся передачи современных технологий, поставок оборудования и привлечения долгосрочного финансирования.

Кроме того, согласно доктрине, риском для морской деятельности РФ является "незавершенность международного правового разграничения морских пространств в Арктике, попытки пересмотра положений международного права, регулирующих морскую деятельность в Арктике, Черном море (Конвенция о режиме проливов от 20 июля 1936 г.) и на других направлениях".

Помимо этого, среди рисков называются: недостаточное участие российского торгового флота в глобальных международных перевозках; существенная зависимость внешнеторговой деятельности РФ от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем; несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота для решения необходимых задач.

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