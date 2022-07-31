В Морской доктрине РФ перечсилены основные риски для морской деятельности
12:50 31.07.2022 Источник: Интерфакс
"Основными рисками для морской деятельности являются (...) отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами Российской Федерации для обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в удаленных районах Мирового океана", - говорится в Морской доктрине.
Также среди основных рисков называется введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых компаний, в том числе касающихся передачи современных технологий, поставок оборудования и привлечения долгосрочного финансирования.
Кроме того, согласно доктрине, риском для морской деятельности РФ является "незавершенность международного правового разграничения морских пространств в Арктике, попытки пересмотра положений международного права, регулирующих морскую деятельность в Арктике, Черном море (Конвенция о режиме проливов от 20 июля 1936 г.) и на других направлениях".
Помимо этого, среди рисков называются: недостаточное участие российского торгового флота в глобальных международных перевозках; существенная зависимость внешнеторговой деятельности РФ от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем; несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота для решения необходимых задач.
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