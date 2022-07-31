Альянс AUKUS озабочен скорешей поставкой Австралии атомных подлодок

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации стран AUKUS (Австралия, Великобритания и США) провели 25–28 июля в Вашингтоне очередные встречи рабочих групп объединения, обсудив способы предоставления Австралии атомных подводных лодок в кратчайшие сроки. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

«Делегации обсудили интенсивную работу и прогресс, которого удалось достичь с момента объявления о создании AUKUS», — говорится в сообщении. Консультации прошли в Пентагоне и в Белом доме, где члены делегаций встретились с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как заявили в Белом доме, стороны продолжили «определение оптимального пути предоставления Австралии в кратчайшие сроки атомных подводных лодок без ядерного вооружения при обеспечении высочайших стандартов ответственного управления атомными технологиями».