0
0
135
НОВОСТИ

Средства на восстановление территорий ЛДНР выделяются не в ущерб регионам РФ — Хуснуллин

10:32 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выделение средств на восстановление территорий Донецкой и Луганской народных республик ведется не в ущерб развитию регионов России, сокращения расходов на их развитие не планируется. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы ни одного плана по развитию по стране не снизили, более того, мы деньги очень серьезно добавили на развитие регионов — на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения — мы все планы только увеличиваем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 01.08.2022
Засуха на треть снизит урожай пшеницы в Молдавии — глава Минсельхоза
0
57
11:20 01.08.2022
Импорт крепких напитков в РФ упал на 35% - СМИ
0
78
11:05 01.08.2022
Посол Украины утверждает, что РФ должна вернуть треть зарубежного имущества СССР
0
118
11:00 01.08.2022
Украинские военные подтвердили выход из Одессы первого судна с зерном
0
108
10:20 01.08.2022
Индийские дайверы сыграли в шахматы на дне океана в честь Всемирной шахматной олимпиады
0
162
10:05 01.08.2022
Российские суды начали отменять решения о выдворении украинцев
0
201
10:00 01.08.2022
Президент Алжира заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС
0
180
09:32 01.08.2022
Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки — СМИ
0
270
09:20 01.08.2022
Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева
0
268
09:05 01.08.2022
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы — «Си-эн-эн тюрк»
0
266

Возврат к списку