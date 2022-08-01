Средства на восстановление территорий ЛДНР выделяются не в ущерб регионам РФ — Хуснуллин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выделение средств на восстановление территорий Донецкой и Луганской народных республик ведется не в ущерб развитию регионов России, сокращения расходов на их развитие не планируется. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы ни одного плана по развитию по стране не снизили, более того, мы деньги очень серьезно добавили на развитие регионов — на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения — мы все планы только увеличиваем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.