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Испания не может поддержать признание независимости Косова — премьер королевства

20:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании не может поддержать признание независимости Косова. Об этом заявил в понедельник председатель правительства Испании Педро Санчес по итогам поездки в страны Западных Балкан.

По его словам, «одностороннее провозглашение независимости», как было в случае с Косовом, нарушает международное право. «Поэтому мы не можем быть за это признание Косова», — сказал премьер.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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