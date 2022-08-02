Военные за последние дни задержали более 50 палестинцев на Западном берегу — армия Израиля

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские силовики за последние несколько дней в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали более 50 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщила армейская пресс-служба.

«За последние несколько дней армия и израильские силы безопасности задержали более 50 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности», — говорится в заявлении военных.

Израильские силовики с 10 апреля проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.