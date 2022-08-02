Спецборт Пелоси взял курс на Тайвань, пролетая к востоку от Филиппин — Flightradar24

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, в настоящее время взял курс на Тайвань, облетев акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 («Флайтрадар-24»), который отслеживает полеты в режиме реального времени.

В настоящее время борт с позывным SPAR19 находится в Тихом океане к востоку от Филиппинского архипелага и держит прямой курс на Тайвань. Ожидается, что затем он пролетит через восточное побережье острова к его северной оконечности, где расположен административный центр Тайбэй.



Пока не ясно, будет ли борт сопровождать американские или тайваньские истребители. За перемещениями самолета ВВС США, на котором может быть Пелоси, в режиме онлайн наблюдают около 330 тыс. человек. Данные о пункте назначения не указаны.



Также стало известно, что самолет Пелоси, который, предположительно, направляется на Тайвань, побил во вторник прошлогодний рекорд аргентинского футболиста Лионеля Месси по числу следящих за ним в режиме онлайн пользователей на сайте Flightradar.

По данным портала, за полетом борта с позывным SPAR19, на котором, предположительно, находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в отдельные моменты следили около 330 тыс. человек. Самолет Boeing C-40 °C вылетел из Куала-Лумпура, однако данные о пункте назначения не указаны.

Предыдущий рекорд Flightradar был поставлен 10 августа 2021 года: тогда за полетом Месси на частном самолете Bombardier Global 7500 («Бомбардье глобал 7500»), который вылетел из Барселоны и направился в Париж, следили 119 тыс. человек. В августе 2021 года Месси перешел в футбольный клуб ПСЖ, так как «Барселона» не смогла подписать с ним новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании.