В Великобритании разрешили в два раза чаще повышать цены на электроэнергию на фоне кризиса
12:20 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) разрешило компаниям повышать предельный уровень цен на электроэнергию на ежеквартальной основе, а не раз в полгода, как это происходило ранее. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора.
«Сегодняшнее изменение призвано обеспечить стабильность, необходимую на энергетическом рынке, и снизить риск дальнейших крупных перебоев в поставках [электроэнергии], которые провоцируют хаос и ведут к росту цен для потребителей», — сказано в сообщении. В нем подчеркивается, что данное решение было принято на фоне банкротства ряда британских энергетических компаний из-за рекордно высоких цен на газ на европейских рынках.
В Ofgem подчеркнули, что следующий пересмотр верхнего предела цен на электроэнергию в Великобритании будет осуществлен в конце августа, а не в октябре, как предполагалось изначально. «Мы продолжим тесно работать с правительством, потребительскими группами и энергетическими компаниями над [мерами] дальнейшей поддержки, которая может быть оказана в связи с высокими ценами», — заявил глава регулятора Джонатан Брерли.
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