ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли в очередной раз территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар, оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков, сообщила военно-гражданская администрация Энергодара.

«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимого для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», — говорится в телеграм-канале ВГА.