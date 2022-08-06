Китай и Россия должны стабилизировать цепочки поставок и противостоять гегемонии — МИД КНР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и РФ должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД КНР по итогам встречи главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене.

«В сложившейся ситуации Китай и Россия должны сообща содействовать региональному развитию, — подчеркнул Ван И. — Нам нужно создавать стабильные и надежные отраслевые цепочки поставок в регионе, <…> сообща бороться с лживыми порядками, которые устанавливают гегемоны».

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин будет наращивать масштабы взаимодействия с Москвой в таких направлениях, как противодействие эпидемиям, здравоохранение, сфера коммуникаций, цифровая экономика, внедрение экологически чистых низкоуглеродных технологий. Он отметил, что Китай и РФ должны содействовать сопряжению проектов инициативы «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза, укреплять отношения в соответствии с задачами Большого евразийского партнерства.

Китайский дипломат добавил, что КНР и России следует «руководить региональным процессом по обеспечению подлинной безопасности». «Нужно совместно содействовать усилению сплоченности и процветанию в Евразии, целенаправленно защищать [существующие] принципы формирования международных отношений, усиливать взаимовыгодное сотрудничество, направлять глобальное развитие в правильном направлении», — подытожил Ван И.