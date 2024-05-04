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НОВОСТИ

В Красногоровке взят под контроль российских сил укрепрайон ВСУ

21:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой Народной Республики, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — сказал представитель силовых структур.

Он добавил, что продолжается зачистка очагов сопротивления.

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