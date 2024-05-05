0
0
185
НОВОСТИ

Ситуация на Украине не изменится из-за нового пакета помощи США - Салливан

09:25 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой Financial Times в Вашингтоне.

Как сообщает издание, Салливан отметил, что по-прежнему ожидает успехов российской армии на Украине «в ближайший период». По его словам, не стоит ждать нового контрнаступления Украины раньше 2025 года. При этом его перспективы будут в очень значительной степени зависеть от одобрения Конгрессом и Белым домом потенциальных последующих пакетов помощи, указал помощник американского лидера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:35 05.05.2024
Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской
0
15
09:35 05.05.2024
В праздник Пасхи РПЦ молится о воцарении прочного и справедливого мира - патриарх Кирилл
0
137
21:00 04.05.2024
В Красногоровке взят под контроль российских сил укрепрайон ВСУ
0
863
20:30 04.05.2024
ХАМАС готов пойти на полное прекращение огня - СМИ
0
932
20:00 04.05.2024
Лейборист Садик Хан в рекордный третий раз избран мэром Лондона
0
776
19:30 04.05.2024
Более 30 пассажирских поездов были задержаны на СвЖД из-за непогоды
0
799
19:00 04.05.2024
Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск МВД РФ
0
774
18:30 04.05.2024
ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Энергодаре
0
719
18:00 04.05.2024
Переговоры по урегулированию на Украине без России невозможны — посол Казахстана в РФ
0
759
17:30 04.05.2024
ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой, сообщили в ДНР
0
901

Возврат к списку