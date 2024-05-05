Ситуация на Украине не изменится из-за нового пакета помощи США - Салливан
09:25 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщает издание, Салливан отметил, что по-прежнему ожидает успехов российской армии на Украине «в ближайший период». По его словам, не стоит ждать нового контрнаступления Украины раньше 2025 года. При этом его перспективы будут в очень значительной степени зависеть от одобрения Конгрессом и Белым домом потенциальных последующих пакетов помощи, указал помощник американского лидера.
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