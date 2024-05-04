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НОВОСТИ

Уголовное дело возбуждено в РФ в отношении Зеленского, он объявлен в розыск

16:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.

В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ.

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