Уголовное дело возбуждено в РФ в отношении Зеленского, он объявлен в розыск
16:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.
В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ.
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