Уголовное дело возбуждено в РФ в отношении Зеленского, он объявлен в розыск

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16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.

В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ.