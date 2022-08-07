Израильскую агрессию против палестинцев должны остановить США - представитель Аббаса

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса возлагает на Израиль ответственность за опасную военную эскалацию в секторе Газа и призывает США вмешаться и заставить еврейское государство прекратить военные действия. Об этом говорится в заявлении ее официального представителя Набиля Абу Рудейны, переданном в воскресенье агентством ВАФА.



«Израильские удары по Газе являются нарушением всех красных линий и усиливают напряженность на Ближнем Востоке, — указывается в документе. — Поэтому Соединенные Штаты и международное сообщество должны немедленно вмешаться и заставить Израиль прекратить агрессивные действия».



В заявлении отмечается, что израильские атаки ведут к гибели мирных граждан, в том числе женщин и детей и разрушению жилых домов.



