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Израильскую агрессию против палестинцев должны остановить США - представитель Аббаса

14:00 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса возлагает на Израиль ответственность за опасную военную эскалацию в секторе Газа и призывает США вмешаться и заставить еврейское государство прекратить военные действия. Об этом говорится в заявлении ее официального представителя Набиля Абу Рудейны, переданном в воскресенье агентством ВАФА.

«Израильские удары по Газе являются нарушением всех красных линий и усиливают напряженность на Ближнем Востоке, — указывается в документе. — Поэтому Соединенные Штаты и международное сообщество должны немедленно вмешаться и заставить Израиль прекратить агрессивные действия».

В заявлении отмечается, что израильские атаки ведут к гибели мирных граждан, в том числе женщин и детей и разрушению жилых домов.

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