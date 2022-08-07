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На фоне энергокризиса экс-премьер Британии советует принять чрезвычайный бюджет

15:30 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал правительство разработать чрезвычайный бюджет вследствие серьезного энергетического кризиса в стране.

«Нет ничего морального в том, что безразличные лидеры обрекают миллионы уязвимых и невинных детей и пенсионеров на катастрофическую зиму нищеты», — написал политик, занимавший пост главы кабмина Соединенного Королевства с 2007 по 2010 год, в вышедшей в воскресенье статье в еженедельной газете «Обсервер». Он обратился к объявившему об отставке премьер-министру Борису Джонсону, а также к главе МИД Лиз Трасс и экс-министру финансов Риши Сунаку, участвующим в гонке за пост нового главы правительства, с требованием «согласовать чрезвычайный бюджет». «Если они этого не сделают, то парламент должен выйти с каникул и заставить их принять его», — добавил Браун.

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