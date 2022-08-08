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Польша является самым агрессивным по отношению к Белоруссии государством — Лукашенко

16:12 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу самой агрессивной к белорусскому государству страной.

«Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю — зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают, — сказал Лукашенко, общаясь в понедельник с коллективом Миорского металлопрокатного завода (Витебская область), сообщает агентство БелТА. — Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает».

По его словам, можно нормально жить и работать. «Чего им [политикам в Польше] не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30%», — отметил глава Белоруссии.

Он добавил, что польскую власть поддерживают американцы. «Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят, — отметил Лукашенко. — Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится». По словам Лукашенко — «это временщики и там [в Польше] не с кем сегодня разговаривать».

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