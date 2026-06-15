Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 265 военнослужащих в зоне СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 человек, от действий группировок «Запад» — более 220, «Южная» — до 140, «Центр» — до 290, на направлении «Восток» — более 330 и «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.